Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре в порту

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств пожара на рыболовном судне в порту Владивостока. В результате возгорания четыре человека оказались в больнице.
Пожар случился днем 13 декабря в Диомидовском рыбном порту. В одном из помещений морозильного судна «Антур» проводили сварочные работы, обернувшиеся пожаром. Для борьбы с огнем привлекли 12 единиц техники и 57 сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве. Огонь удалось локализовать на 10 кв. м.
«Пострадали четыре члена экипажа, доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует», – пояснили в транспортной прокуратуре.
Сотрудники ведомства выясняют причины пожара и оценят, как соблюдались требования пожарной безопасности и обеспечивалась безопасность мореплавания.
Напомним, пожар в ходе сварочных работ случился и на российском траулере «Генерал Трошев», пока судно стояло на ремонте в южнокорейском порту Пусан. Пострадавших не было.
Владивосток, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube