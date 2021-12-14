Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре в порту

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств пожара на рыболовном судне в порту Владивостока. В результате возгорания четыре человека оказались в больнице.

Пожар случился днем 13 декабря в Диомидовском рыбном порту. В одном из помещений морозильного судна «Антур» проводили сварочные работы, обернувшиеся пожаром. Для борьбы с огнем привлекли 12 единиц техники и 57 сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве. Огонь удалось локализовать на 10 кв. м.

«Пострадали четыре члена экипажа, доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует», – пояснили в транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выясняют причины пожара и оценят, как соблюдались требования пожарной безопасности и обеспечивалась безопасность мореплавания.

Напомним, пожар в ходе сварочных работ случился и на российском траулере «Генерал Трошев», пока судно стояло на ремонте в южнокорейском порту Пусан. Пострадавших не было.

Владивосток, Наталья Рязанова

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