В Приамурье семья с двумя детьми погибла в пожаре

Двое взрослых, годовалый мальчик и девочка 11 лет погибли в огне во время пожара в частном доме в Шимановске Амурской области. Третьего ребенка успели вынесли из огня соседи.

Сообщение о пожаре поступило в 06:50 по местному времени от соседей пострадавших. Пожарные были на месте через пять минут и одновременно с тушением проверили, не остался ли кто в доме. По данным прокуратуры, на момент возгорания в доме находились женщина с двумя детьми, ее сожитель и ее брат 11 лет.

«Пожарные обнаружили в горящем доме четырех погибших, в том числе двоих детей. На момент пожара в доме находились пять человек, ребенка 2009 года рождения соседи спасли до прибытия пожарных», – рассказали в управлении МЧС по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

«Семья являлась благополучной, на профилактических учетах в специализированных органах не состояла. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электропроводки», – пояснили в ведомстве.

Напомним, жертвами пожара в жилом доме в селе Инчоун на Чукотке стали шесть человек, в том числе четверо детей.

Шимановск, Наталья Рязанова

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