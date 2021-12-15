До 103 выросло число отравившихся кадетов в Туве

Уже 103 воспитанника «Тувинского кадетского корпуса» обратились за медицинской помощью. Специалисты следят и за остальными детьми в интернате после массового отравления, заверили в республиканском Минздраве.

«Госпитализировано 103 ребенка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания. На контроле и состояние детей, остающихся в школе-интернате: при признаках недомогания детей направляют на госпитализацию», – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 74 отравившихся детях в возрасте 12-16 лет. Под особым вниманием находились 25 пострадавших. Всем оказана медицинская помощь.

Следственный комитет также держит ситуацию на контроле. Сотрудники начали доследственную проверку происшествия на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Осматриваются столовая и пищеблок, изымается документация, образцы продуктов и питьевой воды», – рассказали в СКР. Все пробы отправят на химическое, микробиологическое исследования, чтобы найти причину и источник отравления.

Кызыл, Наталья Рязанова

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