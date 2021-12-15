СКР обвинил учительницу в смерти трех учеников из-за ДТП на переезде в Алтайском крае

Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение учительнице за ДТП, в котором погиби трое младших школьников. Следственный комитет проверяет, почему не была организована доставка учеников из одного села в школу, находящуюся в соседнем поселении.

Напомним, 29 ноября учительница подвозила четырех учеников из школы в селе Луговом в село Наумово. Женщина решила проскочить через закрытый железнодорожный переезд, но не успела, и снегоуборочный поезд врезался в иномарку. В результате 8-летняя девочка и два мальчика 8 и 9 лет погибли на месте. Еще один ученик и учительница с травмами доставлены в больницу.

«Предъявлено обвинение 43-летней учительнице в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. СК проводится доследственная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно», – рассказали в региональном управлении СКР.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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