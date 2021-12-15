Задержанный собственник шахты «Листвяжная» не признал вину по делу об аварии

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила в среду, 15 декабря, что председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и генеральный директор компании Геннадий Алексеев не признали вину по делу об аварии на шахте, жертвами которой стал 51 человек, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте фигурантов дела.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявила Светлана Петренко.

Сообщается также, что, помимо Федяева и Алексеева, СК РФ просит арестовать технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

Отметим, что Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Геннадию Алексееву, а также техническому директору «СДС-Уголь» Антону Якутову, главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Как сообщила официальный представитель СК РФ, «указанные лица в ходе допроса вины не признали».

Москва, Иван Бабурин

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