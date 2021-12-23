Шахтеры Кузбасса пожаловались на массовые нарушения правил безопасности

Шахтеры Кузбасса пожаловались замгенпрокурора России на массовые нарушения правил промышленной безопасности. Горняки заявили, что травмы, полученные во время работой под землей, администрацией шахт оформлялись как бытовые. Об этом сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу по итогам личного приема шахтеров и членов их семей, который провел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.

«Поводом для обращения шахтеров и членов их семей послужили многочисленные нарушения правил промышленной безопасности, в результате которых работники травмировались, но полученные ими травмы оформлялись как полученные в быту», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, горняки заявили о плохом качестве средств индивидуальной защиты, захламленных аварийных выходах, проходах и переходах к месту работы, нарушениях режима проветривания, отсутствии средств пожаротушения, а также несоблюдении режима труда и отдыха.

Работники шахт также жаловались на нарушения при оплате труда.

Как отметили в ведомстве, прокурору Кемеровской области поручено проверить все доводы заявителей и дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц угольных предприятий. Прокурору поручили также принять меры по защите прав детей и вдов погибших шахтеров.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел взрыв метана, когда в забое находились 285 горняков. Спасатели сумели вывести на поверхность 239 шахтеров и потеряли пятерых коллег. Всего погиб 51 человек – 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Пострадали во время ЧП и поисково-спасательной операции более 100.

Владельцы и руководство шахты арестованы по уголовному делу о нарушении правил промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем смерть людей. Суд арестовал и двух госинспекторов Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности.

Новокузнецк, Наталья Петрова

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