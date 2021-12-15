Арестованы все ранее задержанные по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу президента ХК «СДС» и основного владельца «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова, технического директора компании «СДС-Уголь» Антоная Якутова по делу об аварии на шахте, где в результате ЧП погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Лобанов, Якутов и Алексеев взяты под стражу до 25 января, а Федяев – до 14 февраля 2022 года.

Участвующий в судебном заседании прокурор поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.

Отмечается, что защита владельца «СДС-Уголь» Федяева намерена обжаловать его арест.

Также ранее стало известно, что в рамках расследования дела были арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из них вину не признал.

Кемерово, Иван Бабурин

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