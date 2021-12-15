СКР задержал владельца шахты «Листвяжной» и еще трех человек

Следственный комитет задержал еще четырех человек в связи с ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная». Среди задержанных президент владеющего шахтой холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.

Задержания прошли рано утром после обысков с жилищах подозреваемых. К 5:00 часам по местному времени были задержаны основной собственник шахты Михаил Федяев, гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия)», – пояснили в пресс-службе СКР.

Следователи готовят документы для ходатайства перед судом об аресте всех четырех фигурантов.

Ранее под стражей оказались директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Им предъявлены обвинения в нарушении правил промбезопасности на опасном объекте, повлекшее смерть людей. Ни один из них не признает вину. По уголовному делу о халатности арестованы главные госинспекторы Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Напомним, утром 25 ноября на шахте прогремел взрыв, когда в забое находились 285 горняков. Спасатели сумели вывести на поверхность 239 шахтеров и потеряли пятерых коллег. Всего погиб 51 человек, пострадали во время ЧП и поисково-спасательной операции более 100.

Кемерово, Наталья Рязанова

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