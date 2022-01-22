На шахте в Кузбассе идет эвакуация

В Кузбассе на шахте «Комсомолец» более 50 горняков выводят на поверхность из-за проблем с проветриванием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», – рассказал собеседник агентства. Другие подробности уточняются.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв, когда в забое находились 285 горняков. Спасатели сумели вывести на поверхность 239 шахтеров и потеряли пятерых коллег. Всего погиб 51 человек, пострадали во время ЧП и поисково-спасательной операции более 100. Последнего пострадавшего выписали из стационара 21 декабря.

Владельцы и руководство шахты арестованы по уголовному делу о нарушении правил промбезопасности на опасном объекте, повлекшем смерть людей. Они не признали вину. Суд арестовал и двух госинспекторов Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности.

Кемерово, Зоя Осколкова

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