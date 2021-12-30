Суд отказал в просьбе возобновить работы на «Листвяжной»

Кемеровский областной суд оставил в силе запрет на работы в кузбасской шахте «Листвяжная». Рабочим разрешено ремонтировать шахту и устранять нарушения, но работы в ней приостановили на 90 суток.

Беловский городской суд 13 декабря приостановил горные работы в шахте на три месяца. ООО «Шахта «Листвяжная» обжаловало постановление, указав, что приостановление повлияет на восстановление работоспособности выработки. Суд рассмотрел жалобу 28 декабря и отказал в удовлетворении.

«Судом было отмечено, что приостановление горных работ не влечет приостановление деятельности по устранению выявленных нарушений и не является препятствием к их устранению. Возобновление горных работ по добыче в шахте возможно при условии разработки проектной документации, прошедшей все необходимые согласования и экспертизы», – рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.

Напомним, 25 ноября на шахте прогремел взрыв, когда в забое находились 285 горняков. Спасатели сумели вывести на поверхность 239 шахтеров и потеряли пятерых коллег. Всего погиб 51 человек, пострадали во время ЧП и поисково-спасательной операции более 100. Последнего пострадавшего выписали из стационара 21 декабря.

Владельцы и руководство шахты арестованы по уголовному делу о нарушении правил промбезопасности на опасном объекте, повлекшем смерть людей. Они не признали вину. Суд арестовал и двух госинспекторов Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности.

Белово, Наталья Рязанова

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