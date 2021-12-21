Последний пострадавший в «Листвяжной» покинул стационар

Врачи выписали из больницы последнего пострадавшего при ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. На амбулаторном лечении находятся еще 29 пациентов, рассказали в пресс-службе кузбасского правительства.

«На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин, последний пострадавший, остававшийся в стационаре. Всего с начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов: 43 шахтера, 34 спасателя», – говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении остаются 17 шахтеров и 12 горноспасателей.

В шахте «Листвяжная» продолжаются работы по откачке воды и контролю за уровнем угарного газа.

Напомним, 25 ноября на шахте прогремел взрыв, когда в забое находились 285 горняков. Спасатели сумели вывести на поверхность 239 шахтеров и потеряли пятерых коллег. Всего погиб 51 человек, пострадали во время ЧП и поисково-спасательной операции более 100.

Владельцы и руководство шахты взяты под стражу по уголовному делу о нарушении правил промбезопасности на опасном объекте, повлекшем смерть людей. Суд арестовал и двух госинспекторов Сибирского управления Ростехнадзора по делу о халатности.

Кемерово, Наталья Рязанова

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