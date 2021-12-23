Остановлена работа на одной из шахт в Кузбассе из-за взрывоопасной концентрации метана

Сибирское управление Ростехнадзора сообщило, что в Кузбассе на шахте имени С.Д. Тихова при обследовании горных выработок выявлена взрывоопасная концентрация метана. В забоях были временно запрещены горные работы.

Как сообщается на сайте ведомства, нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, были обнаружены в подготовительных забоях «Вентиляционный штрек № 23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон», а именно – зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в двух подготовительных забоях «Вентиляционном штреке №23-1-8бис» и Центральном вентиляционном уклоне, материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.

Кемерово, Иван Бабурин

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