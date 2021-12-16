Жертвами надувного замка, который ветер поднял в воздух, стали уже 4 детей

Премьер-министр Австралии назвал шокирующей трагедию в Тасмании. Напомним, что накануне там порыв ветра поднял в воздух надувной замок, в котором находились дети. 4 ребенка погибли, еще пять получили ранения. Местные СМИ сообщают, что замок взлетел в воздух на высоту 10 метров, после чего из него начали вываливаться дети.

Как сообщает газета «Фигаро», замок был установлен на празднике, посвященном окончанию семестра. По данным полиции Тасмании, два мальчика и две девочки в возрасте около 11 лет погибли, а еще пятеро детей получили серьезные ранения.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнование семья погибших и пострадавших. «Маленькие дети веселились на улице со своими семьями, а потом все это превратилось в ужасную трагедию, которая разбила наши сердца», – сказал он. Австралийские СМИ уточняют, что прогноз погоды было благоприятный: ветер ожидался слабый, солнечно, как и полагается для данной территории в это время года.

Ранее «Новый День» сообщал, что жертвами надувного замка стали двое детей.

Девонпорт, Елена Васильева

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