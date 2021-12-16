Мэр Ярославля доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Мэр Ярославля Владимир Волков доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии. Накануне чиновник до вечера обсуждал в муниципалитете проект бюджета на 2022 год, о чем сам написал в соцсети.

Главу города привезли в больницу 16 декабря и сразу же провели необходимые тесты. Врачи определили его в реанимацию, под постоянный надзор.

«Проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», – пояснил главврач Ярославской областной больницы Александр Корнилов (цитата по ГТРК «Ярославль»).

Диагноз, с которым Владимир Волков поступил в больницу, не уточняется. В мэрии настаивают, что глава города находится на обследовании. Местные СМИ выдвигают версии проблем с сердцем, опираясь на источники.

Владимир Волков занимает должность мэра Ярославля с 2018 года. 26 декабря 2020 года чиновник отметил 45-летний юбилей.

Ярославль, Наталья Рязанова

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