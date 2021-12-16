В Туве число отравившихся детей увеличилось до 116 человек

На 16 декабря 116 воспитанников школы-интерната в Тыве обратились за медицинской помощью в связи с отравлением. Медики пристально следят за состоянием пострадавших, дети уверенно идут на поправку, заявил глава республики Владислав Ховалыг.

«Число отравившихся на сегодня их 116. Тяжелых нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести. 30 ребятишек уже пошли на выздоровление», – написала глава Тывы в личном блоге во «ВКонтакте».

По предварительным данным, работники индивидуального предпринимателя, готовившие еду для детей, заражены стафилококком. Через продукты бактерии попали к воспитанникам «Тувинского кадетского корпуса» и вызвали симптомы отравления. У 83 детей предварительно положительные анализы на бактерию.

Владислав Ховалыг назвал ситуацию преступной халатностью со стороны взрослых.

«Что тогда творится в обычных школах? Потребовал от Министерства образования и Роспотребнадзора по всей строгости провести начатые проверки во всех школьных столовых и на предприятиях, которые обеспечивают школы питанием», – добавил глава региона.

По факту отравления учеников школы-интерната полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление (ч. 1 ст. 236 УК РФ). следствие продолжается, сообщили в республиканском МВД.

Кызыл, Наталья Рязанова

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