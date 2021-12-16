В Москве подпольные банкиры прикрывались торговлей капустой

Сотрудники полиции и ФСБ задержали членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность. Подозреваемые прикрывали свою деятельность торговлей овощами и фруктами.

По версии следствия, группа подозреваемых незаконно проводила банковские операции, в том числе обменивала валюту и отправляла деньги за рубеж. За услуги ОПГ брала с клиентов 6,5%, так что общий доход подозреваемых составил 65 млн рублей. По предварительным подсчетам, оборот нелегальных операций превысил миллиард рублей.

«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов перечислялись средства клиентов», – говорится в сообщении МВД Медиа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. подозреваемые отправлены под домашний арест, а все документы и оргтехника у них изъяты.

Москва, Наталья Рязанова

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