Автобус с российскими туристами разбился в Египте

Четверо россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает российская дипмиссия в Египте в своем Facebook.

По информации дипломатов, авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов, произошла утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха.

«Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как отметили в российском диппредставительстве в Каире, консульский отдел следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие российским гражданам.

Каир, Наталья Петрова

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