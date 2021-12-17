Москвич умер в автобусе от потери крови

Житель Москвы умер за несколько минут от потери крови в городском автобусе. Поднимаясь по ступенькам, мужчина упал и напоролся на железку.

Инцидент случился вечером 14 декабря, когда автобус забирал пассажиров на остановке на улице Декабристов. 50-летний мужчина споткнулся и упал на входе в транспортное средство. И напоролся на металлическую планку, которая торчала из пола.

Очевидцы рассказали, что у мужчины тут же пошла кровь, на полу автобуса быстро появилась лужа. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь – пострадавший скончался на месте. Предварительно, из-за поврежденной артерии в ноге.

По словам очевидцев, мужчина был не трезв. Когда получил рану, порывался сам дойти до дома, но быстро потерял сознание, пишет «Вести.ру».

Москва, Наталья Рязанова

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