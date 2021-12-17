В Приморье мороз мешает тушить мусорный полигон

Пожар на мусорном полигоне в Кавалеровском районе Приморского края продолжается с 10 декабря. Гидранты замерзают на морозе, и борьба с огнем осложняется, передает «Вести.ру».

Сигнал о возгорании поступил 10 декабря. Пожарные использовали более 130 тонн воды, чтобы справиться с горением в самом проблемной месте, но безрезультатно. Толщина мусорного слоя достигает 10 метров, а пожар распространился уже на 6 га.

Большая толщина мусора осложняет пролив для устранения огня. Мороз дополнительно усложняет работу: гидранты на спецмашинах замерзают.

Жители ближайших поселений жалуются на неприятный запах и дым от пожара на полигоне. Задымление сильнее всего в поселке Рудном, специалисты запланировали сбор проб воздуха для определения концентрации вредных веществ.

Напомним, жители Надыма несколько дней жалуются на стойкий запах гари из-за пожара на мусорном полигоне. Открытое горение потушили, но в глубине мусорных масс отходы продолжают тлеть, оттуда и идет запах.

Кавалерово, Наталья Рязанова

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