В Махачкале трое детей отравились угарным газом

Трое детей и один взрослый попали в больницу Махачкалы из-за отравления угарным газом. Как минимум один из них в тяжелом состоянии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Всех четверых госпитализировали из дома на улице Ирчи Казака. Источник утечки угарного газа не уточняется. Погибших нет, но врачи оценили состояние одного из пострадавших как тяжелое.

Ранее в Якутии десять человек отравились угарным газом и были доставлены в реанимационное отделение. Предварительно, они надышались выхлопными газами от бензогенератора, который работал из-за отключения электричества.

Махачкала, Наталья Рязанова

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