Под Владимиром изъяли 700 кг наркотиков и три тонны сырья

Полиция раскрыла подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. Во время обыска изъяли более 700 кг наркотиков и три тонны прекурсоров для их изготовления, сообщает пресс-служба МВД.

Незаконная лаборатория находилась в частном доме в Александровском районе Владимирской области. Предварительно, там каждый месяц изготавливали до 100 кг запрещенных веществ в месяц.

Полиция задержала двух «варщиков», выходцев из Кабардино-Балкарской Республики, и двух курьеров. При каждом задержанном были большие партии наркотиков. Один из курьеров хранил в тайнике на съемной квартире 25 кг мефедрона. Еще двух участников группы поймали на въезде в Московскую область: мужчин подозревают в фасовке незаконных веществ и сбыте в столичном регионе.

Полиция возбудила восемь уголовных дел, все фигуранты арестованы. В зависимости от своей роли они подозреваются в организации преступного сообщества, незаконном производстве и попытках сбыта наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит фигурантам – пожизненное заключение.

Владимир, Наталья Рязанова

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