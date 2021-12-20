Человек погиб в ДТП с автобусом под Мурманском

Один человек погиб, 14 получили различные травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Кольском районе Мурманской области. Машины врезались лоб в лоб, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария случилась около 20:10 часов 19 декабря на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск, в поселке Междуречье. Легковушка врезалась в автобус лоб в лоб. Обстоятельства ДТП уточняются, прокуратура контролирует процесс.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Всех пострадавших отвезли в больницу, среди них двое детей.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, пояснили в ведомстве. Сотрудники оценят, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения и обеспечивалось надлежащее состояние дорог.

Напомним, туристический автобус со студентами из Севастополя попал в аварию в Карелии. Шесть человек пострадали, пятеро доставлены в больницу после того, как автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Мурманск, Наталья Рязанова

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