Подозреваемый в незаконной охоте магаданский депутат найдет мертвым

Следователи выясняют причины смерти депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко. Политик найдет мертвым в своем кабинете.

«Он найден мертвым в офисе. Следователи выясняют обстоятельства смерти. Рассматриваются все стандартные версии», – цитирует представителя Следственного комитета «Интерфакс».

По данным телеграм-канала Mash, Александр Крамаренко найден с огнестрельным ранением.

Как сообщал «Новый День», в конце июня депутат гордумы стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на гусей с причинением крупного ущерба – порядка 700 тыс. рублей. Поводом для расследования стала фотография с надписью «Чукотка 2021», выложенной тушками убитых птиц. «Единая Россия» приостановила членство Крамаренко в партии до выяснения всех обстоятельств.

Магадан, Наталья Рязанова

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