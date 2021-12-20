Ижевский школьник трижды ударил врача ножом по наущению отца

В Ижевске врач стал пациентом больницы после визита местного жителя и его 12-летнего сына. Ранее судимый отец велел школьнику напасть на медика с ножом, что тот и сделал.

Инцидент случился 18 декабря в инфекционном отделении горбольницы № 3 Ижевска. Отец привел сына с высокой температурой и попал на прием к заведующему отделением. Прослушав назначения врача, мужчина остался недоволен порядком сдачи анализов.

«Он дал указание сыну ударить врача ножом. Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Врач госпитализирован», – рассказали в управлении Следственного комитета по Удмуртской республике.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, вскоре суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как сообщал «Новый День», саратовец во время приема напал на травматолога из-за личного конфликта. В итоге врач оказался в больнице в состоянии средней тяжести.

Ижевск, Наталья Рязанова

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