На Камчатке запойная мать довела ребенка до голодной смерти

Следственный комитет на Камчатке расследует смерть четырехлетнего мальчика, умершего от истощения на глазах у матери. Вместо заботы о больном сыне, жительница Петропавловска-Камчатского увлеклась распитием спиртного.

Мальчик страдал врожденным заболеванием, ему требовались особый уход и диета. По версии следствия, в сентябре мать малыша перестала заботиться о его питании. Ребенку становилось все хуже, в декабре он достиг стадии истощения. «Наблюдая у него на протяжении двух недель на фоне болезни ухудшение здоровья, своевременно не обратилась в медицинское учреждение за оказанием ему помощи. Ребенок умер», – сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в мае 2019 года женщину привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в присутствии малолетнего. Теперь прокуратура проверит, как должностные лица системы органов профилактики исполняли свои обязанности. А также даст оценку действиям сотрудников полиции и отдела опеки, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении по неосторожности смерти своему малолетнему сыну (ч.1 ст. 109 УК РФ). Назначены экспертизы с целью установления точных причин смерти малолетнего», – пояснили в управлении СКР по Камчатскому краю.

Напомним, медики сумели спасти младенца, которого жительница Тольятти морила голодом. Она уклонялась от визитов педиатра к новорожденному сыну, а когда медики с полицией взломали дверь, нашли ребенка без одежды, в истощенном состоянии.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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