В Казани три человека умерли, один доставлен в больницу после застолья с суррогатом

В Казани двое мужчин и женщина умерли после употребления суррогатного алкоголя. Еще одна женщина дожила до приезда скорой и доставлена в больницу.

По версии следствия, супруги из Казани пригласили в гости друзей. После пары бокалов виски участникам застолья стало плохо. Они вызвали скорую помощь, но до приезда бригады дожила только 26-летняя хозяйка квартиры.

«Женщина с признаками отравления суррогатом доставлена в Центр острых отравлений. Состояние стабильное, тяжелое», – рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Напомним, в Перми пять человек умерли от отравления суррогатным алкоголем. 58-летний хозяин квартиры умер на месте, его 59-летняя жена и 39-летняя дочь были доставлены в больницу, однако врачи не смогли их спасти. Также скончались их соседи, женщина и ее сожитель, которых дочь погибших угощала алкоголем.

Казань, Наталья Рязанова

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