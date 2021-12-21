Прокуратура проверяет причины загрязнения Волги в Астрахани

Нефтяную пленку снова нашли на поверхности Волги в пределах города Астрахань. Оперативная группа МЧС выехала в Кировский район, чтобы проверить Городской рукав.
Сигнал поступил от горожан, и специалисты подтвердили разлив нефтепродуктов.
«Факт загрязнения подтверждается, радужная-маслянистая пленка протяженностью от Центрального грузового порта до памятника Петра Первого», – говорится в сообщении МЧС.
Сотрудники ведомства вместе с Росприроднадзором, межрайонной природоохранной прокуратурой и отделом транспортной полиции выясняют источник и причины загрязнения. Специалисты сотрудничают с администрацией морского порта, МСКЦ, Морспаслужбой.
Напомним, 2 декабря астраханцы заметили масляное пятно на Волге около центральной набережной. После признаки загрязнения – маслянистую пленку – фиксировали 9 и 11 декабря. Нынешний случай – четвертый за текущий месяц.
Астрахань, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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