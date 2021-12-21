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Вторник, 21 декабря 2021, 13:58 мск

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Движение судов через Босфор временно приостановлено

Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено. Об этом сообщили в службе береговой охраны Турции.

Причиной для перекрытия транспортной артерии стала поломка танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора. На помощь судну уже направились буксиры, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что менее недели назад в проливе Босфор произошел подобный инцидент. Тогда движение останавливали в связи с поломкой танкера Ahmet Telli.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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