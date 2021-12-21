Полиция задержала подозреваемого в поджоге томской «Ленты»

Специалисты в Томске установили причину пожара в «Ленте» – поджог. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

«В кратчайшие сроки участковыми по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения», – пояснили в ведомстве.

Подозреваемый уже был судим. Он сразу признался в поджоге, но не смог объяснить причины своего поступка.

По данным компании «Лента», подозреваемый был сотрудником подрядной организации и работал в торговом зале гипермаркета.

МЧС присвоило пожару 4-й ранг после того, как огонь распространился на всю площадь здания – 5,2 тыс. кв. метров. 73 сотрудника ведомства и 24 единицы техники продолжают бороться с огнем. Им удалось локализовать возгорание на 3,5 тыс. кв. м, пояснили в областном главке МЧС.

Томск, Наталья Рязанова

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