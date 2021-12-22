CМИ узнали о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Есть две версии

В Казани правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщают СМИ Татарстана. В самом вузе информацию о задержании не подтвердили, отметив, что университет работает в обычном режиме.

По данным источников издания «Бизнес Online», задержание Гафурова может быть связано с уголовным делом о заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах. Другая версия его задержания связана с делом о коррупции с федеральными деньгами.

В то же время источник ИА «Татар-информ» отметил, что Гафурова могли задержать в связи с уголовным делом, по которому проходили лидеры ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов – Адыган Саляхов (Алик Большой) и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

Следственные действия прошли 21 декабря. По сведениям издания «Реальное время», ректора КФУ после допроса в здании СКР в Казани вчера вечером доставили в Москву.

Гафуров стал ректором КФУ в 2010 году. До этого он 12 лет работал мэром Елабуги.

Казань, Наталья Петрова

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