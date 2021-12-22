Ректору Казанского университета предъявили обвинение в заказном убийстве

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве по найму. Следствие просит заключить его под стражу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы. Ранее Гафуров был задержан в Казани и доставлен в российскую столицу для проведения следственных действий.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)", – сообщили в суде.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

О задержании ректора КФУ стало известно сегодня из сообщений СМИ Татарстана. Источники назвали две версии задержания Гафурова. Одна из них связана с расследованием уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах. По другим данным, ректора КФУ могли задержать по делу о коррупции.

По сведениям РЕН ТВ, Гафуров проходит подозреваемым по делу о заказном убийстве депутата Елабужского совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова в августе 1999 года.

Отметим, что Гафуров возглавил КФУ в 2010 году. До этого он в течение 12 лет был мэром Елабуги. Гафуров также входит в Госсовет Татарстана.

Москва, Наталья Петрова

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