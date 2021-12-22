Били по всему телу: в Москве пьяные родители довели маленькую дочь до больничной койки

В Москве полуторагодовалая девочка госпитализирована после избиения пьяными родителями. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Ребенка телесными повреждениями доставили в больницу утром 21 декабря из дома по улице Генерала Карбышева. Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительной информации, родители малолетней находились в состоянии алкогольного опьянения», – сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Решается вопрос об уголовном преследовании по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По результатам проверки надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Кром того, будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. «При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы столичного главка полиции, избитого ребенка и его нетрезвых родителей обнаружили правоохранители, прибывшие по вызову в дом. У девочки были диагностированы множественные травмы головы, шеи, туловища и конечностей, передает РЕН ТВ.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»