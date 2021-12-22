Дочка «Ростеха» потеряла 10 самолетов на 90 млн рублей

Десять самолетов Т-500 на 90 млн рублей пропали из-под ареста по гражданскому спору. Владелец, дочка «Ростеха» компания «Технология», подала заявление в полицию для возбуждения уголовного дела.

«Технология» обвинила ООО «Фирма «МВЕН» в срыве сроков поставок и одностороннем изменении конструкции воздушного судна. Ответчик должен был вернуть более 200 млн рублей аванса, а для обеспечения этой суммы самолеты взяли под арест.

Приставы оценили девять действующих воздушных судов в 90 млн рублей. Они и один выставочный самолет были отправлены в филиал ПАО «Туполев» в Казани. Там они должны были храниться до окончания судебного разбирательства.

Но на 13 декабря в филиале ПАО «Туполев» их не оказалось, передает ТАСС. «Технология» подала в полицию заявление о пропаже и попросила начать уголовное разбирательство. Руководство службы судебных приставов по Татарстану проводит проверку по подозрению в растрате.

Москва, Наталья Рязанова

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