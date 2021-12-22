В Оренбуржье подростки зарезали прохожего посреди улицы

Правоохранители Орска задержали местных подростков за убийство прохожего посреди улицы. Парни избили, а потом несколько раз ударили ножом 38-летнего мужчину и убежали.

Нападение случилось поздно вечером 20 декабря в проезде Металлургов и попало на камеры видеонаблюдения. Юноши 17 и 18 лет набросили на прохожего с кулаками и повалили на землю. Мужчина сумел встать, но получил шесть ножевых ранений, а подростки забрали его кошелек и убежали.

Пострадавшего увезла скорая помощь. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но безуспешно.

«21 декабря в 10:30 часов наступила смерть 38-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. Задержаны двое местных жителей 17 и 18 лет, в жилище одного из подозреваемых обнаружено орудие преступления – раскладной нож», – рассказали в управлении Следственного комитета по Оренбургской области.

Следователи также нашли одежду, в которой подростки запечатлены камерой видеонаблюдения. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о по мере пресечения для подозреваемых.

Как сообщал «Новый День», в Хабаровском крае двое школьниц попались на жестоком убийстве пенсионера. Школьницы вломились в чужую квартиру и до смерти избили пожилого мужчину.

Орск, Наталья Рязанова

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