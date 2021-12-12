Две школьницы забили пенсионера до смерти и угрожали взорвать газ

В Хабаровском крае двух девочек подозревают в жестоком убийстве мужчины. Школьницы вломились с квартиру пожилого человека и избили его, а затем грозились пустить газ и взорвать соседей.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский Ванинского района, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР. По данным следствия, подростки 14 и 16 лет, находясь в квартире 60-тилетнего мужчины, «причинили ему телесные повреждения». Пострадавшего госпитализировали, однако, от полученных травм он скончался.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», – сказано в сообщении ведомства. Суд принял решение заключить подозреваемых под стражу на время следствия.

В телеграм-канале РЕН ТВ приводятся подробности расправы. По данным издания, две подруги 13 и 14 лет забрались в квартиру пенсионера, избили его, разнесли квартиру, сломав в ней почти все вещи. Затем положили на лежащего на полу мужчину дверь и начали на ней прыгать. На шум пришла соседка, увидев происходящее, она убежала и вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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