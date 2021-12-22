Под Красноярском ищут напавшего на школьницу педофила

Правоохранители в Сосновоборске Красноярского края выясняют личность подозреваемого в насилии над школьницей. Мужчина напал на девочку прямо на улице, сообщили в краевом главке МВД.

Инцидент случился в начале декабря, 15 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера в отношении девятилетней школьницы. Подозреваемого искали по фотороботу, составленному со слов девочки. Но полиция нашла момент, когда мужчина попал в обзор камер видеонаблюдения.

Видео с подозреваемым опубликовано на сайте краевого главка МВД. Полицейские просят всех, кто узнал мужчину в кадре, сообщить об этом.

Как сообщал «Новый День», СКР возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Госсобрания Республики Алтай. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Сосновоборск, Наталья Рязанова

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