В Бурятии введен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В ночь на 23 декабря возгорание случилось на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Власти региона объявили режим ЧС республиканского значения и посоветовали жителям не отправлять детей в школы и детские сады.

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 3:45 по местному времени. Выяснилось, что из-за короткого замыкания загорелись кабели. Рабочим пришлось отключить четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В некоторых районах города в дома стало поступать меньше тепла и отключили горячую воду. Работу детских садов приостановили. От тепла отключены четыре школы и четыре техникума, детская поликлиника, медвытрезвитель, Республиканская инфекционная больница.

«Всего под отключение [горячего водоснабжения] попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы: 13 школ, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения», – сообщили в республиканском оперштабе.

Подача тепла снижена в 791 многоквартирном доме. Температура воздуха на улице держится на уровне -30 градусов. Специалисты следят за уровнем температуры, за каждым домом закреплен наблюдатель.

Восстановительные работы начались сразу, как специалистам разрешили осмотреть повреждения. Им пришлось дождаться, пока все механизмы отключат от электричества и потушат огонь. Восстановлением работы ТЭЦ-1 заняты порядка 100 человек.

Власти организовали подвоз мазута для замещения части функций отключенных агрегатов. Пока запасов мазута хватает на три дня, запасы угля составляют 10%. Специалисты запускают резервное оборудование, чтобы не пришлось отключать отопление в жилых домах.

Республиканская прокуратура начала проверку условий, способствовавших возникновению аварийной ситуации, оценит соблюдение законодательства о теплоснабжении. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ч. 1 ст. 217.1 УК РФ). ущерб от происшествия предварительно оценен более чем в миллион рублей.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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