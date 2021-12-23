Власти Улан-Удэ раздали 500 обогревателей из-за аварии на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ снабжают горожан обогревателями в связи со снижением температур в домах. Энергетики работают в особом режиме: нагрузка на сети повысилась, а поддерживать электроснабжение приходится резервными способами из-за аварии на ТЭЦ.

«Берем оптом 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов. Выдавать будем под сохранную подписку для возврата», – рассказал мэр бурятской столицы Игорь Шутенков.

При этом энергетики «Бурятэнерго» перешли в особый режим работы. Поскольку детсадовцы остались дома, а нагревательные приборы работают от электричества, нагрузка на электросети возросла. На ТЭЦ-1 подключены два резервных источника электроснабжения, еще семь мобильных РИСЭ направлены из районов Бурятии в город направлены.

На городских подстанциях дежурят сотрудники «Бурятэнерго» для контроля нагрузки и уровня подачи электричества, пояснили в пресс-службе компании.

«В настоящее время электроснабжение столицы Бурятии стабильно и обеспечена готовность к принятию экстренных мер в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Напомним, ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ загорелись кабели из-за короткого замыкания. Под угрозой отключения от отопления и света оказался весь город. Власти объявили режим ЧС республиканского значения. 550 многоквартирных и 455 частных домов остались без горячей воды, подача тепла снижена в 791 МКД, закрыты школы и детские сады.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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