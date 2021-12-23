Суд в Приамурье отправил иностранца в тюрьму на 12 лет за пропаганду терроризма

В Амурской области иностранец признан виновным в пропаганде деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы.

Сотрудники УФСБ задержали гражданина другого государства в июле 2020 года. Выяснилось, что он посредством сети Интернет пытался создать ячейку «ИГ», оправдывал радикальные взгляды и причастен к призывам к вооруженным действиям. Против него возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, публичных призывах к терроризму и экстремизму, оправдании терроризма.

«Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима, с содержанием в течение первых четырех лет в тюрьме. С лишением права выхода в сеть Интернет сроком на три года», – цитирует сообщение амурского УФСБ ТАСС.

В апреле в Амурской области задержали рабочего-иностранца, которого подозревают в пропаганде терроризма. Мужчина размещал в социальных сетях видеоролики, оправдывающие действия террористов, и пытался вовлечь коллег в экстремистскую деятельность.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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