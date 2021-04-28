В Амурской области задержали трудового мигранта за пропаганду терроризма

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали иностранца, которого подозревают в пропаганде терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс».
Гражданин одной из стран Центральной Азии работал на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Установлено, что он поддерживал радикальную идеологию запрещенных в России террористических организаций.
Мужчина размещал в социальных сетях видеоролики, оправдывающие действия террористов. Более того, он пытался вовлечь в экстремистскую деятельность своих коллег.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к террористической деятельности». Иностранца поместили под стражу. Расследование продолжается.
Благовещенск, Зоя Осколкова
Благовещенск. Другие новости 27.04.21
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