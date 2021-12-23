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Четверг, 23 декабря 2021, 10:43 мск

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Шесть человек пострадали при взрыве в Турции

Взрыв прогремел на предприятии в Турции. По последним данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает CNN Turk.

ЧП произошло в центре провинции Османие на мусороперерабатывающем заводе. В результате как минимум шесть человек получили различные травмы. Пострадавшие рабочие доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.

На месте работают экстренные службы. Пока нет данных о том, что стало причиной взрыва, проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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