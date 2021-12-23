Глава горевшего иркутского поселка пойдет под суд за халатность и мошенничество

Глава поселка Дальний в Иркутской области пойдет под суд по трем уголовным статьям после пожара, уничтожившего 70 квартир и домов. Следователи оценили ущерб от действий обвиняемой в 12 млн рублей.

Напомним, в мае в поселке случился крупный пожар: из-за обрыва проводов загорелась сухая трава, огонь быстро перекинулся на дома. Из-за отсутствия дороги МЧС использовала самолеты и вертолеты, чтобы тушить огонь с воздуха и сбрасывать пожарных-десантников.

«Обвиняемая своевременно не заключила контракт на обслуживание электрических сетей. Замыкание проводов в аварийном состоянии привело к пожару. В результате огнем уничтожено 70 муниципальных жилых помещений и личное имущество граждан», – рассказали в областной прокуратуре.

Главу поселка обвинили в халатности. Во время проверки и уголовного расследования выяснилось, что в 2020 году она фиктивно приняла на работу дочь. Работник фактически трудовые обязанности не выполнял, но на ее имя перечисляли зарплату. За 9 месяцев было выплачено 195 тыс. рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Окончательное обвинение включало служебный подлог, мошенничество с использованием своего служебного положения и халатность, повлекшую особо крупный ущерб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Дальний, Наталья Рязанова

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