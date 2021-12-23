Власти Улан-Удэ попросили горожан уйти из дома

Городские власти Улан-Удэ призвали горожан покинуть коммунальные квартиры, чтобы снизить нагрузку на электросеть. Жителям предложили перейти в пункты размещения или уехать к родственникам.

Энергетики пытаются усилить мощности подачи электричества гражданам в Железнодорожном районе на фоне аварии на ТЭЦ. Но нагрузка на сеть уже выросла на 30%, что может обернуться полным отключением электричества.

«Не хочется встречать Новый год без света. Уважаемые земляки, я предлагаю, у кого есть возможность, поехать в гости к друзьям, родственникам, которые живут в домах с печным отоплением. У кого такой возможности нет, звоните на «горячую линию» по вашему размещению в пунктах временного размещения», – обратилась к горожанам зампредседателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

В МЧС напомнили, что не стоит пользоваться самодельными нагревательными приборами из-за опасности пожара. Жителей города попросили не подключать много электроприборов.

По данным оперштаба Бурятии, 1328 многоквартирных жилых домов остаются без горячей воды. Подача отопления возобновилась во все жилые дома, но нагрев батарей происходит медленно, предупредили специалисты. На ТЭЦ удалось запустить котел №2, температуру воды поддерживают на уровне 55 градусов, хотя до аварии она была 70 градусов.

Представители бурятских СМИ попросили помощи у президента РФ Владимира Путина в связи с аварией на ТЭЦ. Ремонт станции может обойтись в крупную сумму, которой нет в республиканском бюджете. Глава государства обещал разобраться в вопросе по окончании ежегодной пресс-конференции.

Напомним, в ночь на 23 декабря короткое замыкание привело к возгоранию кабелей. Специалисты работают над восстановлением работы ТЭЦ. Подача тепла в ряд образовательных учреждений и поликлиник приостановлена.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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