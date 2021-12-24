Четыре ребенка и три взрослых пострадали в ДТП под Оленегорском

Два микроавтобуса столкнулись под Оленегорском в Мурманской области. В результате пострадали семь человек, из них четверо – дети, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Авария случилась вечером 23 декабря на 1311-м км автодороги «Кола». Микроавтобусы столкнулись, когда один из них выезжал с заправки. В микроавтобусе «Форд Транзит» находились семеро детей в возрасте от 8 до 13 лет в сопровождении двух взрослых. В «Фольксвагене» ехали четверо взрослых, двое детей: 9 и 16 лет.

По данным полиции, медицинская помощь потребовалась девятилетнему ребенку и одному взрослому из «Фольксвагена», а также ребятам 10, 11 и 13 лет и обоим взрослым (один водитель) из «Форда Транзит».

«Организована проверка по факту ДТП. Будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации», – рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Как сообщал «Новый День», один человек погиб, 14 получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Кольском районе Мурманской области. Машины врезались лоб в лоб.

Оленегорск, Наталья Рязанова

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