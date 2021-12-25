Заключенных, сбежавших из волгоградской колонии, задержали

Заключенных, сбежавших из колонии в Волгоградской области, задержали.

Как уже сообщал «Новый День», ночью 23 декабря двое осужденных за кражу (23 и 19 лет) ушли из колонии-поселения №3. Первый был приговорен к 2 годам лишения свободы, второй – к 3,5.

Сегодня утром на 167 км автодороги «Котельниково – Песчанокопское» в Ростовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Renault под управлением 28-летнего водителя. В салоне находились сбежавшие из волгоградской колонии.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

Ростов-на-Дону, Игорь Юолв

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