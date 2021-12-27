В Удмуртии трехлетний малыш с родителями погиб при пожаре

Трехлетний ребенок и двое сожителей стали жертвами пожара в частном доме в удмуртском Сарапуле. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В ночь на 27 декабря загорелся деревянный дом. Сигнал в МЧС поступил вскоре после часа ночи, и когда пожарные прибыли на место, дом весь был охвачен огнем. Локализовать пожар удалось к 02:17 часам, рассказали в УМЧС по региону.

«В огне погибли 41-летняя женщина, ее 49-летний сожитель и их 3-летний ребенок. Следствием рассматриваются две версии произошедшего: неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения», – пояснили в Следственном комитете.

Как сообщал «Новый День», пенсионерка и годовалый малыш погибли при пожаре в селе Нива Новгородской области. Отец ребенка пытался спасти родных, но помешала рухнувшая крыша дома.

Сарапул, Наталья Рязанова

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