В Амурске спасли гулявшего по морозу в белье ребенка

В Амурске бригада скорой помощи спасла трехлетнего малыша, который без одежды бродил по улице в 40-градусный мороз. Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались инцидентом.

Мальчика нашли днем 26 декабря в одном из дворов у многоквартирного дома. Бригада скорой помощи пошла к пациенту, а водитель увидел около соседнего подъезда ребенка без одежды. Малыш находился без присмотра взрослых, а на улице был мороз -40 градусов. Водитель забрал мальчика в машину и, дождавшись бригаду, отвез в больницу.

Следователи начали проверку и выяснили, что трехлетний мальчик находился дома с отцом, но был без присмотра, потому что смог уйти через незапертую входную дверь. Мальчик остался здоров, скоро его выпишут из больницы, пояснили в управлении СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Следователи проверяют, есть ли основания для возбуждения уголовного дела об оставлении ребенка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию.

«Амурской городской прокуратурой проводится проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.

Напомним, жительница Саратовской области довела пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына до бессознательного состояния и бросила раздетыми в овраге в мороз. Мальчик погиб, девочку увезли в больницу. Начато следствие.

Амурск, Наталья Рязанова

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