Не пощадил даже детей: стало известно, кто мог жестоко убить семью в Сибири

Следователи рассматривают несколько версий убийства семьи в городе Канске Красноярского края. Одна из них – муж зарезал жену, которая начала бракоразводный процесс, и двух детей, а потом совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В понедельник, 27 декабря в квартире дома по улице Эдемана в Канске были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери.

По информации СК РФ, супруги находились на стадии развода и не проживали вместе. Накануне мужчина пришел в квартиру навестить детей. Сегодня утром тела всех членов семьи с колото-резаными ранениями нашла мать погибшей женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Расследованием дела занимается первое управление по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Добавим, проверку по факту насильственной гибели семьи проводит краевая прокуратура. В ходе проверки «будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении ведомства.

По сведениям телеграм-канала Mash, женщина подала на развод в сентябре. Судебное заседание было назначено на 19 января. Мужчина часто употреблял алкоголь и избивал жену и детей. Женщина работала воспитательницей в детском саду и недавно переехала в съемную квартиру.

Красноярск, Наталья Петрова

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