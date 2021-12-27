Под Красноярском зарезали родителей и двоих детей

В Красноярском крае неизвестные расправились с семьей из четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.

Тела мужчины, женщины и двоих детей с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома по улице Эдемана города Канска, сообщили в региональном управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Главного следственного управления, оперативных сотрудников и экспертов ГУ МВД России по Красноярскому краю», – сообщили в СКР.

Пока следователи не раскрывают, кто может быть причастен к этому преступлению, а также какие мотивы могли быть у убийцы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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