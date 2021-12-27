В Приморье второй день ищут напавшего на мужчину медведя

Медведь напал на 57-летнего мужчину около поселка Преображение в Приморском крае. Прибывшие на место происшествия егеря второй день ищут агрессивное животное.

Инцидент случился утром 26 декабря, когда местный житель собирал в лесу дрова. Мужчина сумел вырваться из лап медведя и дойти до дороги. Раненого человека заметили из проезжавшей мимо машины и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу города Находки, рассказали в администрации Лазовского района.

Егеря отслеживают медведя, чтобы понять причины его агрессивности. Специалистов также интересует, почему зверь не залег в спячку.

Напомним, медведь вышел к частному сектору города Артема и ранил женщину, а позже напал на егеря. Животное пришлось застрелить.

Владивосток, Наталья Рязанова

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